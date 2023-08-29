Токио, 29 августа, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Двенадцать из четырнадцати предприятий автомобильной компании Toyota Motor в Японии временно прекратили работу в результате системного сбоя, сообщает телеканал NHK.

dion gillard Эмблема Toyota

По информации журналистов, по-прежнему работают только два предприятия, которые находятся в префектурах Фукуока и Киото. Точные детали случившегося не приводятся.

Кроме того, сроки восстановления работы предприятий также не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2018 года Toyota Motor останавливала на территории Японии 16 из 18 своих заводов. Такое решение было связано со сложностями с поставками комплектующих.

Проблемы возникли из-за отключения энергоснабжения на одном из предприятий после землетрясения магнитудой 6,7. В феврале 2022 года Toyota Motor объявляла о приостановке производственных линий на территории Японии из-за сбоев в цепочке поставок комплектующих. На работу предприятий компании также повлияла серия кибератак.