Токио, 29 августа, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Токио извлекает уроки из происходящего на Украине и не может исключить такого же кризиса вблизи своей страны, заявил в интервью изданию Nikkei Asia глава объединенного комитета начальников штабов сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Япония должна сделать две вещи. Во-первых, мы должны кардинально укрепить свой оборонительный потенциал, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, мы должны сделать всё возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия», — сказал глава комитета начальников штабов.

Он отметил, что Токио в случае возникновения кризиса до сих пор рассчитывал на сдерживание со стороны США. Вместе с тем Ёсида также подчеркнул, что Японии необходимо укреплять собственные оборонные возможности и не полагаться только на альянс с США.

Глава комитета добавил, что его страна будет укреплять потенциал альянса, расширяя свои возможности на основании самостоятельных действий.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на национальную японскую газету Asahi Shimbun, минобороны Японии приступило к согласованию военного бюджета на 2024 финансовый год почти на 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу). Это рекордная в истории страны сумма. Оборонные расходы превысили планку 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.

Новый военный бюджет предусматривает, в частности, расходы на формирование на юго-западе страны нового авиаотряда, оснащённого закупаемыми в США новейшими боевыми самолётами пятого поколения F-35B. Также предполагается выделить средства на строительство двух дополнительных эсминцев с многоцелевыми компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis.

5 августа официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя выход в Токио очередной «Белой книги по обороне», заявила о движении Японии к полной утрате самостоятельного курса. По её словам, прикрываясь антироссийским курсом на фоне конфликта на Украине японские власти насаждают реваншистские настроения в обществе, активизируют пересмотр пацифистских положений конституции и наращивают военные расходы, втягивая страну в форсированную ремилитаризацию.

Захарова добавила, что именно такая деятельность, а не надуманная «российская угроза», несут прямую реальную опасность миру и стабильности в Северо-Восточной Азии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.