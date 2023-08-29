В России призвали признать майнинг промышленной отраслью
Компания BitRiver призвала признать майнинг промышленной отраслью в России
Москва, 29 августа, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Крупнейшая российская компания-оператор центров обработки данных BitRiver обратилась к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением признать добычу криптовалют (майнинг) промышленной сферой деятельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
Авторы письма призвали главу ведомства присвоить организациям, занимающихся майнингом, соответствующий промышленный код в рамках Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Инициаторы обращения утверждают, что такой шаг позволит корректно регулировать процессы и устанавливать правильное налогообложение в сфере майнинга.
Кроме того, авторы идеи полагают, что это нововведение поможет применять актуальные решения для промышленности и предоставит государственные льготы компаниям, работающим в сфере майнинга.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с журналистами уточнил, что предложение уже направлено на согласование в правительство. В Минэкономразвития в свою очередь отметили, что присвоение кодов ОКВЭД возможно в случае регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Госдуме призвали легализовать майнинг и криптовалюты для противодействия мошенникам. После этого в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах.
В декабре стало известно, что рассмотрение документа было приостановлено из-за критики со стороны ряда организаций. В конце января комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство России рекомендацию по поводу запрета добычи криптовалюты в жилых домах. Авторы обращения пояснили, что контроль в сфере майнинга в России требуется для предотвращения пожаров.