Москва, 29 августа, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Крупнейшая российская компания-оператор центров обработки данных BitRiver обратилась к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с предложением признать добычу криптовалют (майнинг) промышленной сферой деятельности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Авторы письма призвали главу ведомства присвоить организациям, занимающихся майнингом, соответствующий промышленный код в рамках Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Инициаторы обращения утверждают, что такой шаг позволит корректно регулировать процессы и устанавливать правильное налогообложение в сфере майнинга.

Кроме того, авторы идеи полагают, что это нововведение поможет применять актуальные решения для промышленности и предоставит государственные льготы компаниям, работающим в сфере майнинга.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с журналистами уточнил, что предложение уже направлено на согласование в правительство. В Минэкономразвития в свою очередь отметили, что присвоение кодов ОКВЭД возможно в случае регулирования этой сферы с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Госдуме призвали легализовать майнинг и криптовалюты для противодействия мошенникам. После этого в нижнюю палату российского парламента внесли законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах.

В декабре стало известно, что рассмотрение документа было приостановлено из-за критики со стороны ряда организаций. В конце января комиссия по энергетике Госсовета направила в правительство России рекомендацию по поводу запрета добычи криптовалюты в жилых домах. Авторы обращения пояснили, что контроль в сфере майнинга в России требуется для предотвращения пожаров.