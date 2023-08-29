Пхеньян, 29 августа, 2023, 04:09 — ИА Регнум. На дестабилизацию ситуации вокруг Корейского полуострова и повышения уровня опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море, направлены конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи. Об этом по случаю Дня военно-морских сил (ВМС) Северной Кореи заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Из-за безрассудных конфронтационных маневров враждебных сил, в том числе США, воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны», — приводит слова лидера КНДР Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын отметил, что от ВМС Северной Кореи требуется приложить все усилия для поддержания своей постоянной боеготовности. Он также уточнил, что воинские части получат новое вооружение в соответствии с политикой расширения тактических ядерных операций, провидимой в рамках строительства национальных ядерных сил.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что из-за действий США и их союзников ядерная война на Корейском полуострове уже неизбежна. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты с начала 2023 года усилили масштаб провокаций в регионе, перебросив в Южную Корею значительные объёмы ядерного оружия и проведя ряд крупных учений, легенды которых сводились к уничтожению КНДР.

По мнению главы ведомства, агрессивные намерения врагов Пхеньяна очевидны. Кан Сун Нам также отметил, что США со своими союзниками, включая Южную Корею, осуществляют попытки развязать ядерную войну с помощью своей ядерной консультативной группы. Он добавил, что Вашингтон пытается создать агрессивный военный блок с участием Сеула и Токио, направленный против самостоятельных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе КНДР.