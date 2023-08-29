Сантьяго, 29 августа, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Верховный суд Чили вынес окончательный приговор семерым военных в отставке и признал их виновными в похищении, а также в убийстве певца Виктора Хары Мартинеса, говорится на сайте судебной системы страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

«Вторая палата высшего суда <…> исключила ошибку в обжалованный приговор, вынесенный Апелляционным судом Сантьяго, который приговорил Рауля Хофре Гонсалеса, Эдвина Димтера Бьянки, Нельсона Хаасе Маццеи, Эрнесто Бетке Вульфа, Хуана Хара Кинтана и Эрнана Чакона Сото к 15 годам и одному дню тюремного заключения как виновников убийств; и 10 лет и один день тюремного заключения как виновные в квалифицированном похищении людей», — говорится в решении суда.

Кроме того, ещё одного бывшего военного по имени Роландо Мело Сильва приговорили к 8 годам тюрьмы за сокрытие преступлений.

Окончательный приговор в отношении семи военнослужащих в отставке за похищение и убийство певца Виктора Хары Мартинеса и на тот момент директора пенитенциарной системы Литтре Кироги обязал государство выплатить их вдовам и детям по 150 млн песо ($175,5 тыс.).

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября 1973 года на самом большом стадионе Сантьяго чилийскими фашистами был жестоко убит Виктор Хара. Певцу было 40 лет, когда его не стало.

Чилийские фашисты утащили его со стадиона в камеру пыток, где всадили в него 30 пуль и сделали контрольный выстрел в голову. В 2009 году была проведена эксгумация, судебно-медицинская экспертиза установила, что его кости были переломаны в 30 местах.

Имя Хары стало символом сопротивления хунте Пиночета. Все его песни были запрещены, записи уничтожены. В 2009 году останки Виктора Хары со всеми почестями перезахоронили на кладбище в Сантьяго в присутствии его 82-летней вдовы Джоан Тернер.