Астана, 29 августа, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Генеральный консул РФ в Казахстане Евгений Бобров больше не работает в должности и уже покинул республику после его слов о русском языке, передаёт orda. kz со ссылкой на казахстанское министерство иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Ранее Бобров утверждал, что в республике сокращается количество русскоязычных школ, наблюдается дефицит преподавателей, а предмет «Русский язык» и вовсе исключили из программы для первого класса с казахским языком обучения.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — заявил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.

Он также подчеркнул, что озвученная российским генконсулом информация не соответствует действительности. Смадияров привёл данные минпросвещения республики, согласно которым образовательный процесс ведётся только на казахском языке в 3957 из 7711 государственных школ, а 1203 школы обучают детей на русском языке. Кроме того, в 2551 школе уроки проходят на казахском и русском языках.

Представитель казахского МИД добавил, что у властей Казахстана нет планов по полному переходу всех школ исключительно на казахский язык, и граждане вправе сами выбирать, на каком языке будут обучаться их дети.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Казахстане задумались об ускорении цифровизации обучения в школах. Для разгрузки детей от тяжёлых рюкзаков необходимо перевести учебники в цифровой формат и добиться обеспечения учеников планшетами. Это касается и сельских детей.

В августе 2022 года политолог из Туркестана на условиях анонимности рассказал ИА Регнум, что казахстанцы без знания русского языка не поднимутся выше разнорабочих. По мнению эксперта, сфера применения русского языка в Казахстане сужается. На смену русскому языку в республике в лучшем случае придёт английский, в худшем будет деградация экономического базиса страны, когда его интеллектуальная ниша отмирает, предположил политолог.