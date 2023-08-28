Будапешт, 29 августа, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Венгерские власти пока не смогли договориться со шведской стороной по вопросам, касающихся вступления Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Он напомнил, что ещё в 2022 году Будапешт представил документ о ратификации членства королевства в Североатлантическом альянсе. Глава МИД уточнил, что дата голосования по этой теме может быть определена на пленарной сессии венгерского парламента, которая начинается предстоящей осенью.

Министр отметил, что Венгрия не собирается мешать вступлению Швеции в НАТО и находится в постоянном диалоге по этому вопросу с властями Турции. Сийярто также добавил, что Венгрия учитывает интересы и позицию Анкары как союзник по военному блоку.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. 5 июля 2022 года руководство НАТО подписало протокол о вступлении этих стран в указанный военный блок.

4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. При этом для Швеции процесс усложнился протестами в Стокгольме против политики Турции и акциями по осквернению Корана.

Анкара на этом фоне выступила против членства шведской стороны в НАТО. 11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что турецкий лидер пообещал ускорить процесс передачи в свой парламент заявки Стокгольма на членство в указанном военном блоке.

31 июля парламент Венгрии провёл внеочередное заседание, в ходе которого не смог провести голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО.