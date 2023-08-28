Штат Северная Каролина, США, 29 августа, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Полиция задержала в американском штате Северная Каролина вооружённого мужчину, который успел несколько раз выстрелить на территории местного университета, сообщил 28 августа портал Wralnews.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Мужчину взяли под стражу в районе Чапел-Хилл к северу от кампуса. По данным портала, в результате стрельбы погиб преподаватель университета.

В учебном заведении уточнили, что выстрелы прозвучали в лаборатории Каудилл на Саут-роуд. Также под стражу взяли одну из студенток университета. Официальных обвинений девушке пока не предъявили.

Личность и мотивы преступника не раскрываются. Руководство учебного заведения отменило все занятия, запланированные на 29 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в магазине Dollar General в Джэксонвилле в американском штате Флорида. Шериф города рассказал, что преступник руководствовался расовыми мотивами — он ненавидел чернокожих. Отмечается, что перед тем как отправиться в Джэксонвилль и открыть стрельбу, злоумышленник связался с родителями и попросил их проверить электронную почту.

Ранее на школьном матче по американскому футболу в США раздались выстрелы. Инцидент произошёл в штате Оклахома. Ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Выстрелы раздались с трибуны во время паузы в игре. Спортсмены начали быстро убегать с поля. Подозреваемому удалось скрыться.