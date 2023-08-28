Вашингтон, 29 августа, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Государственный департамент США призывает российскую сторону к соблюдению Венской конвенции в связи с предстоящим допросом в России двух американских дипломатов по делу о тайной передаче им конфиденциальной информации. ОБ этом говорится в заявлении Госдепа.

ИА REGNUM Госдепартамент США

«Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях обязана относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все необходимые меры для предотвращения любых посягательств на их личность, свободу или достоинство», — отметили в ведомстве, добавив, что ожидают от Москвы выполнения данных обязательств.

Также в Госдепе утверждают, что экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Роберт Шонов работая в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг американскому посольству в Москве, действовал «в строгом соответствии с законодательством РФ».

Ранее ИА Регнум передавало со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, что Роберт Шонов собирал для США данные о ходе специальной военной спецоперации на Украине. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Информатору грозит от трёх до восьми лет колонии. Фигуранта также могут наказать дополнительным штрафом в размере до 1 млн рублей. ФСБ распространила видеозапись, на которой Шонов даёт признательные показания о сборе сведений, касающихся резонансных событий в России.

По данным спецслужбы, с сентября 2022 года обвиняемый за материальное вознаграждение собирал сведения о ходе СВО, а также о мобилизационных процессах в российских регионах, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии президентских выборов 2024 года. Шонов действовал по заданию сотрудников политического отдела американской дипмиссии Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Этих дипломатов планируют подвергнуть допросу, в адрес посольства направлены соответствующие повестки.