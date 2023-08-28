Анкара, 29 августа, 2023, 01:19 — ИА Регнум. После визита в Турцию украинского президента Владимира Зеленского Анкара не наблюдает охлаждения в отношениях с Москвой, сообщил 28 августа телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акифа Чагатая Кылыча.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Кылыч не согласен с утверждениями о «холоде» отношений с Москвой после визита в Турцию президента Украины», — передал телеканал.

По утверждениям советника Эрдогана, Анкаре якобы удалось завоевать доверие сторон с самого начала украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Акиф Чагатай Кылыч заявил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым создание зернового коридора в ходе ближайшей встречи. По словам советника турецкого президента, Россия, несмотря на выход из зерновой сделки, готова продолжить работу при выполнении определённых условий. Кроме того, Кылыч добавил, что украинская сторона также не возражает против продолжения переговорного процесса по этому вопросу.

8 июля состоялись переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой. Переговоры длились один на один более 2,5 часа в Стамбуле. 25 августа глава Украины в Киеве встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча стала первым визитом дипломата на Украину после его назначения на должность руководителя турецкого МИДа.