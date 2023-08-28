Москва, 29 августа, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью, сообщили 29 августа в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации ведомства, нападение удалось отразить примерно в 23:00 по московскому времени.

«Двадцать восьмого августа около 23.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — отметили в министерстве.

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