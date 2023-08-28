Москва, 29 августа, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Защитить избитых в Киргизии по национальному признаку граждан России призвал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. С соответствующей просьбой он обратился в Министерство иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — говорится в обращении Фадеева статс-секретарю — заместителю главы МИД РФ Евгению Иванову.

Глава СПЧ напомнил об инциденте с русской парой, на которую напали в одном из кафе Бишкека ещё в начале августа. Местные силовики решили не сообщать о случившемся. Огласку инцидент получил лишь в Сети.

Речь идёт о видеозаписи, на которой запечатлено, как киргизские экстремисты избивают российских граждан за их этническую принадлежность. В пресс-службе СПЧ уточнили пострадавшие до сих пор получают угрозы в свой адрес.

Как передавало ИА Регнум, ранее Валерий Фадеев заявлял о необходимости дать юридическое определение русофобии. Он добавил, что сейчас нет возможности наказать проживающих в других странах людей за проявление ненависти к русским. По его словам, это работа на будущее.

12 мая на XI Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции России Андрей Логинов поддержал предложение закрепить в российском законодательстве понятие «русофобия» и установить ответственность за русофобскую деятельность. Инициативу также поддержали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. При этом глава СПЧ не исключил, что вопрос можно решить с помощью поправок в действующие статьи УК.