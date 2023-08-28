Вашингтон, 29 августа, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В США установят систему мониторинга для контроля воздушного пространства с применением искусственного интеллекта (ИИ), сообщили 28 августа в минобороны страны.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

«Это система наблюдения, идентификации и слежения, отслеживающая и защищающая контролируемое воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, которое является частью интегрированной системы противовоздушной обороны столичного региона», — сказал подполковник ВВС США Кертис Энгелсон, курирующий программы интегрированных систем ПВО страны.

Отмечается, что комплекс использует передовые камеры и безопасную для глаз лазерную систему мониторинга, а производительность усовершенствованной системы в 10 раз превышает её предыдущую версию.

По словам Энгелсона, комплекс с ИИ может использоваться также и для обеспечения безопасности других объектов, за которые отвечает Минобороны. Стоимость системы оценивается в $100 млн. Внедрять её планируют уже в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля агентство Bloomberg сообщило, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использование искусственного интеллекта для выбора целей для нанесения авиационных ударов и организации материально-технического обеспечения. Работу ИИ контролируют операторы, утверждающие выбранные им цели.

Сторонники использования этой технологии уверены, что применение ИИ в дальнейшем приведёт к минимизации человеческих потерь, а противники, наоборот, считают, что из-за этого число погибших только вырастет.