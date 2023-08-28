Москва, 29 августа, 2023, 00:08 — ИА Регнум. В центре Москвы в результате дорожной аварии пострадали два человека, сообщили 28 августа в пресс-службе столичного главного управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В свою очередь в московской прокуратуре уточнили, что речь идет о ДТП с участием трёх машин.

«На Нижегородской улице столкнулись два автомобиля, после чего в них врезалась ещё одна машина — автомобиль такси под управлением 25-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Изначально авария произошла с участием частного автомобиля и такси. При оформлении ДТП в них врезалось второе такси. В результате происшествия пассажир получил различные травмы, а таксист лишился ноги.

В ведомстве заявили, что прокуратура Центрального административного округа контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту. Кроме того, принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, привлечении виновника ДТП к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа при столкновении такси и микроавтобуса на Ленинградском шоссе в Москве один человек погиб и ещё один пострадал. Авария произошла на пересечении Ленинградского и Головинского шоссе.

28 августа в деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали шестеро детей. С места аварии вертолётом эвакуировали двух детей — мальчика и девочку-подростка. На борту пациентов сопровождали врачи Центра медицины катастроф Москвы.