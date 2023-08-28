Джакарта, 28 августа, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали возле побережья Индонезии, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Анастасия Павлова ИА Регнум

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 200 км к северу от города Матарам, в котором проживают около 318 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 518 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения располагался между островами Хоккайдо и Хонсю.

21 августа в Эквадоре зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. Их эпицентр находился в 7 км к северо-востоку от города Мачала с населением 198 тыс. человек.

25 августа KP. RU привела оценки учёных, которые выразили опасения из-за двух суперлун в августе. Специалисты утверждают, что это явление может запустить сейсмические процессы небывалой силы, которые угрожают серией мощных землетрясений или одним мегаземлетрясением.

Первое суперлуние в текущем месяце произошло 1 августа, а второе наступит в ночь на 31 августа.