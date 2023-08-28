Анкара, 28 августа, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Создание зернового коридора станет одной из главных тем визита в Россию министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Соответствующее заявление в эфире телеканала NTV сделал главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

Иван Шилов ИА Регнум Турция зерновая сделка

«В настоящее время мы не думаем о какой-либо альтернативе, другом элементе или пути. Без России мы сомневаемся, что сделка сможет выжить. Поэтому наши усилия направлены на активную работу существующего зернового коридора», — сказал Кылыч.

Советник президента Турции заявил, что Россия, несмотря на выход из зерновой сделки, готова продолжить работу при выполнении определённых условий. Кроме того, по его словам, украинская сторона также не против продолжения переговорного процесса по этому вопросу.

Кылыч добавил, что в Стамбуле продолжают работать официальные представители ООН и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Хаканом Фиданом в российской столице.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на турецких чиновников, Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию 8 сентября. В ходе визита он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным, в том числе, возобновление зерновой сделки.

По информации агентства, турецкий лидер намерен совершить визит в Россию до саммита «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, который пройдёт 9–10 сентября.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец считает, что зерновая сделка между Россией и Турцией может обсуждаться в двух вариантах — в одном речь будет идти об украинском продовольствии, а во втором — о российском. Как полагает Зубец, в ходе этих предполагаемых переговоров Эрдоган может предложить России безопасность коммуникаций по Чёрному морю.

Зерновая сделка о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. В МИД РФ 4 июля 2023 года заявили, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Также в ведомстве отметили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак. 17 июля Россия объявила о приостановке действия зерновой сделки.

Москва отметила, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено. Эрдоган призвал страны Запада выполнить данные России обещания для возможности возобновления зерновой сделки.