Минск, 28 августа, 2023, 23:08 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Польши. Об этом 28 августа сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Утверждается, что задержанный не один год собирал информацию о Белоруссии и сфере безопасности, военной и оборонной теме. По данным телеканала, завербованный агент отправлял заказчику сведения в виде отчётов.

«Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов», — заявили на телеканале.

На 29 августа в телеэфире анонсировали показ сюжета с задержанием политолога Андрея Поротникова, который ранее работал в МВД Белоруссии. После увольнения он занимался аналитикой по теме безопасности и силовых структур.

Агента задержали при попытке выезда из Белоруссии, в Смоленске при содействии российских правоохранителей. Поротникова подозревают в госизмене.

Как сообщало ИА Регнум, с 25 марта в Белоруссии вступил в силу закон о смертной казни для чиновников за государственную измену. Новым законом введена ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооружённых сил, других войск и воинских формирований, а также за нарушение требований по защите государственных секретов.

Кроме того, документ предусматривает возможность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за измену государству, совершённую должностным лицом, занимающим государственную должность.