Дамаск, 28 августа, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России), сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Mil.ru Пилот ВКС РФ в Сирии

Он уточнил, что 28 августа ВКС РФ ударили по объектам террористической организации, поражены опорный пункт и два пункта управления незаконных вооружённых формирований (НВФ), причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры.

По словам контр-адмирала, Россия призывает командиров НВФ отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного разрешения конфликта. Кулить также отметил, что самолёты возглавляемой США международной коалиции за сутки 18 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа Вадим Кулить сообщал об уничтожении военными Сирии и России штаба «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибе. По его словам, в уничтоженном объекте находились те, кто имел непосредственное отношение к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения.

В конце июня в ходе совместных авиаударов сирийской армии и ВКС России в провинции Идлиб были ликвидированы десятки террористов. В министерстве обороны арабской республики подтвердили, что операция проводилась в ответ на проводимые нападения вооружённых террористических группировок на провинции Хама и Латакия, унесшие жизни нескольких мирных жителей. Также они причинили большой материальный ущерб собственности населения.