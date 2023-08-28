Москва, 28 августа, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и попросили его разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по русской литературе убрали ряд классических авторов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Пушкин

«Прошу вас… направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ», — цитирует текст запроса РИА Новости.

Депутаты отметили, что Федеральный институт педагогических измерений ранее исключил из программы подготовки к ЕГЭ по литературе произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя, одновременно включив в список некоторых зарубежных писателей.

В Рособрнадзоре ранее пояснили, что знание произведений русской литературы, созданных до середины XIX века, проверяется при проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ, после 9 класса), а в старших классах акцент сделан на изучении русской литературы второй половины XIX — начала XXI веков, с чем и связаны изменения в ЕГЭ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Единый государственный экзамен по истории на 2024 год было включено задание, связанное со специальной военной операцией России на Украине. Проект демонстрационного варианта был опубликован в августе 2023 года на сайте Федерального института педагогических измерений.

Каких-либо серьёзных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ в 2024 году не будет, заявил в июне 2023 года Сергей Кравцов. Важна стабильность, школьники должны заранее понимать правила, по которым будут сдавать экзамены, отметил министр.