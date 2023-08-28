Вашингтон, 28 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать в Вильнюс, Майями или Кипр после разгрома ВСУ на передовой, заявил 28 августа бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский одним прекрасным днём исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберёт с собой миллионы, которые он украл», — сказал эксперт.

Макгрегор уверен, что США совершили ошибку, убедив украинские войска пойти в наступление, поскольку у них самого начала не было шансов пробить линии российской обороны и преодолеть подготовленные минные поля.

«Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела», — резюмировал он.

Также бывший советник Пентагона заявил, что на фоне успешного проведения специальной военной операции России власти США могут принять решение об отправке своих войск на Украину. По его словам, вопреки ожиданиям Вашингтона, российская армия сейчас сильнее, чем когда-либо, а единственная хорошая новость для Запада состоит в том, что в Москве не планируют «идти до польской границы».

Кроме того, 27 августа Макгрегор заявил, что Польша и Литва планируют вторгнуться на Западную Украину, не согласовывая это с НАТО. Эксперт отмечал, что считает такие планы опасными, потому что это приведёт к столкновению блока с Россией.