Белгород, 28 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В Белгородской области формируют второй полк самообороны, заявил 28 августа губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум Вячеслав Гладков

«Сейчас мы формируем второй полк самообороны», — сказал он.

Гладков отметил, что вступившим в ряды территориальной обороны снаряжение и форма выдаются не сразу, для этого необходимо добросовестно участвовать в деятельности отрядов в течение длительного времени.

Как передавало ИА Регнум, отряды самообороны начали формироваться в Белгородской области в ноябре 2022 года. В настоящее время в их составе около трёх тысяч человек. Создано семь батальонов, они ведут дежурство у границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что вопрос о вооружении добровольцев территориальной обороны обсуждался с президентом России Владимиром Путиным и руководителями силовых ведомств. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что для её реализации необходимо сформировать правовую основу.

Как отметил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оружие добровольцам в Белгородской области было выдано в соответствии с законодательством, предусмотрены все необходимые меры контроля за ним, а сама выдача оружия обусловлена необходимостью более эффективно противостоять нападениям, осуществляемым с территории Украины.