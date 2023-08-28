Белгородский губернатор сообщил о формировании второго полка самообороны
Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании второго полка самообороны
Белгород, 28 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В Белгородской области формируют второй полк самообороны, заявил 28 августа губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».
«Сейчас мы формируем второй полк самообороны», — сказал он.
Гладков отметил, что вступившим в ряды территориальной обороны снаряжение и форма выдаются не сразу, для этого необходимо добросовестно участвовать в деятельности отрядов в течение длительного времени.
Как передавало ИА Регнум, отряды самообороны начали формироваться в Белгородской области в ноябре 2022 года. В настоящее время в их составе около трёх тысяч человек. Создано семь батальонов, они ведут дежурство у границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что вопрос о вооружении добровольцев территориальной обороны обсуждался с президентом России Владимиром Путиным и руководителями силовых ведомств. Глава государства поддержал инициативу, отметив, что для её реализации необходимо сформировать правовую основу.
Как отметил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оружие добровольцам в Белгородской области было выдано в соответствии с законодательством, предусмотрены все необходимые меры контроля за ним, а сама выдача оружия обусловлена необходимостью более эффективно противостоять нападениям, осуществляемым с территории Украины.