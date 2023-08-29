Москва, 29 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Не менее 300 миллионов рублей вложит инвестор в производство абсорбирующего белья, которое открылось на территории индустриального парка «Руднево» в Москве. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проект производства реализуется в рамках офсетного контракта, подписанного в начале года.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Под создание производства город выделил компании «ВИП-Камилла» площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке «Руднево», — заявил Ефимов. Он отметил, что запуск нового проекта позволил создать более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест».

Инвестор уже завершил пуско-наладочные работы и начал выпуск продукции. «На производстве установлено современное оборудование, позволяющее обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции», — подчеркнул заместитель мэра российской столицы. Москва в течение десяти лет обязуется закупить у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей. Поставка подгузников в рамках офсетного контракта должна начаться уже в этом году, а пеленок — в конце 2024 года.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в этом году компания первой на площадке «Руднево» получила статус резидента особой экономической зоны. Он отметил, что инвестор может рассчитывать на значительные льготы, среди которых освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, аренда земли по сниженной ставке. «За первый год работы компания планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок», — заявил Овчинский.

Москва предоставляет производителям гарантированный спрос на выпускаемую продукцию. С 2017 года столица подписывает офсетные контракты на социально важную продукцию, чтобы обеспечить гарантированный сбыт продукции и локализацию производств. По уже заключенным соглашениям инвесторы вложат более 19 миллиардов рублей в создание или модернизацию заводов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы.