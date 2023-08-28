Москва, 28 августа, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Москве 28 августа состоялась церемония награждения победителей премии «Лучший промышленный дизайн России», учреждённой правительством Москвы при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ для популяризации этого направления и стимулирования его развития. Об этом сообщает корреспондент ИА Регнум.

Пресс-служба КЭПиИЗО Выступление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова на церемонии награждения победителей премии «Лучший промышленный дизайн России»

Заявки на участие в конкурсе подали более 500 компаний со всей России. Жюри оценивало мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Также в рамках премии вручался приз зрительских симпатий по итогам народного голосования: в нём участвовали более 100 тысяч человек.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сегодня современные технологические решения становятся доступнее в недорогих товарах и решениях.

«Всё большую значимость приобретает промышленный дизайн. Мы совместно с коллегами из Минпромторга и Минкультуры предложили провести такое состязание, чтобы не только провести отбор того, что мы имеем на сегодняшний момент, но и подстегнуть интерес к теме промышленного дизайна. Мы уверены, что за этим будущее. Это позволяет привлекать внимание, занимать нишу на рынке. Мы стараемся эту тему популяризировать», — сказал Ефимов. По его словам, промышленный дизайн — еще одно из перспективных направлений промышленности, которое позволяет создавать удобные, функциональные и вместе с тем эстетичные товары, что дает компаниям возможность привлечь больше потребителей, повысить свою конкурентоспособность на рынке.

В качестве примеров активного развития промдизайна Ефимов привёл Москву, где на сегодняшний день уже зарегистрировано более 30 дизайн-студий и бюро.

В число победителей и призеров премии вошло 15 московских промышленных предприятий, разработки которых высоко оценили эксперты и зрители.

Например, столичная компания «Моторика» представила многофункциональный протез кисти и пальцев. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что такое устройство помогает людям с ограниченными возможностями выполнять ежедневные задачи: одеваться, готовить, ухаживать за собой, ездить на велосипеде или самокате и даже заниматься спортом.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва — компания «Некст-Т» — представила другой проект: умные остановки на солнечных панелях.

Компания «ЭЛВИС-НеоТек» из Москвы создала устройство социального мониторинга за пожилыми лицами и людьми с ограниченными возможностями здоровья. С помощью нейросетей родственники данных категорий лиц, а также социальные или экстренные получат информацию, если человек будет находиться в опасности.

Другая столичная компания — производитель лазерного оборудования «Лассард» — представила недорогое и эффективное решение для малого и среднего бизнеса: лазерный комплекс для резки. С его помощью можно создавать детали для автомобилей, самолетов и общественного транспорта.