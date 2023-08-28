Москва, 28 августа, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Композитор и музыкальный критик Пётр Поспелов умер в возрасте 60 лет, сообщил 28 августа его старший сын Василий.

Сергей Карпухин/ТАСС Композитор Пётр Поспелов

«Папа скончался на 61-м году жизни, 27 августа приблизительно в 16:00. Поставленный диагноз — «перфорация язвы желудка», — отметил ТАСС сын композитора.

Пётр Поспелов родился 18 ноября 1962 года в Москве. В 1990 году он окончил теоретико-композиторский факультет МГК им. П. И. Чайковского. В 1992 году основал творческо-производственное объединение (ТПО) «Композитор» и в рамках его работы написал ряд музыкальных произведений.

Он работал музыкальным обозревателем в «Коммерсанте», а также в редакции «Ведомостей», а также продюсировал произведение «Страсти по Матфею 2000».

Поспелов является автором продолжения сказки Сергея Прокофьева «Петя и Волк-2», оперы «Путешествие в страну Джамблей», кантаты «Искатели жемчуга в Яузе» и других. В 2023 году Пётр Поспелов получил «Золотую маску» за музыку к балету «Катарина, или Дочь разбойника».