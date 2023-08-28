Белгородская область, 28 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка Белгородской области было обстреляно со стороны Украины, повреждения получили три частных дома, сообщил 28 августа губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — написал он.

Губернатор уточнил, что осколками снарядов посечены фасады и выбиты окна в трёх частных домовладениях. Кроме того, один снаряд попал в сарай и сильно повредил крышу.

Ранее в этот же день Гладков сообщал, что ВСУ выпустили более 20 снарядов из разных видов вооружений по автомобильному пункту пропуска «Шебекино». Кроме того, по хутору Бондаренков выпущено 13 миномётных снарядов, по сёлам Середа и Новая Таволжанка — по шесть, по посёлку Ленинский — четыре, по хутору Панков и селу Белянка — по три.

26 августа в Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ. Взрывное устройство было сброшено, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Перед этим трое мирных жителей Белгородской области погибли при обстреле ВСУ 23 августа. По данным Гладкова, ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. В это время на улице находились люди, и от полученных ран на месте скончались двое мужчин. Ещё одного жителя села доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.