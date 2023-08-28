Мурманск, 28 августа, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Руководство заповедника «Пасвик» в Мурманской области призвало федеральные структуры подключатся к решению конфликта, связанного с возмещением ущерба норвежской стороной от несанкционированного выпаса оленей на российской особо охраняемой природной территории.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы ждём реакции от российских органов власти — от МИД, Минприроды. Рассчитываем на поддержку. Они могут способствовать в решении этой проблемы. Мы обеспечиваем сохранение территории, но решения принимаются на федеральном уровне», — отметила РИА Новости директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

По её словам, в ситуации с переходом оленей заповедник может лишь фиксировать нарушения, выгонять животных, просить возместить ущерб.

«Мы не можем, например, присвоить оленей. По межправительственному соглашению 1977 года мы обязаны их вернуть. Но в нынешней ситуации, может быть, есть смысл правительству России пересмотреть подходы нашей страны к исполнению этого соглашения», — подчеркнула Поликарпова.

Если погранслужба и заповедник получат полномочия что-то сделать с оленями, например, передать саамам Кольского полуострова, это было бы хорошим уроком норвежской стороне, считает глава «Пасвика».

По её словам, родившиеся на территории России от норвежских важенок оленята постепенно дичают и убегают из заповедника, но зимой, когда заходит новое стадо из Норвегии, оленята прибиваются к нему и возвращаются вместе со всеми в королевство. На судебные тяжбы с Норвегией у «Пасвика» нет средств, и руководство заповедника надеется решить вопрос за столом переговоров.

«Это не мой личный интерес. Это дело чести для страны и сохранности заповедной территории», — сказала Поликарпова.

Как передавало ИА Регнум, власти Норвегии распорядились убивать оленей, которые побывали на российской территории и вернулись обратно, чтобы не платить компенсации России. По информации журналистов, в этом году из Норвегии в заповедник «Пасвик» в Мурманской области перешли 42 оленя. За каждый переход норвежские власти обязаны выплатить по 50 тыс. крон ($4,7 тыс.). Кроме того, за нахождение животных в заповеднике требуется выплатить ещё 47 млн крон ($4,4 млн).