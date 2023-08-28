Москва, 28 августа, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные похитили юриста и потребовали у его родственников 200 млн рублей, однако мужчина сбежал и обратился в полицию. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Так, стало известно, что 25 августа неизвестные позвонили с телефона юриста Евгения К. брату его супруги Натальи и продемонстрировали по видеосвязи связанного мужчину где-то в лесу. Злоумышленники сообщили, что хотят за освобождение юриста не менее 200 млн рублей.

Однако уже к вечеру Наталья получила новый звонок, благодаря которому узнала, что муж смог развязаться и сбежать от неизвестных в районе спортбазы у деревни «Ромашки». После этого Евгений поймал попутку, добрался до железнодорожной станции и оттуда попросил своего знакомого отвезти его домой.

На следующий день Евгений обратился в полицию и рассказал, что четверо неизвестных перегородили накануне его машине дорогу, а затем применив силу, вытащили из авто и усадили в своё.

После этого его завели в лесной массив деревни «Ромашки», связали руки и ноги, а на голове закрепили пластиковый пакет. Как именно Евгению удалось сбежать, источник не уточнил.

Известно, что по факту похищения возбуждено уголовное дело.