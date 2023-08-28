Москва, 28 августа, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф обновил плейлисты в HiFi-стриминге «Звук» и поделился своей подборкой любимых треков этого лета. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Помимо этого, у Грефа появился личный профиль в «Звуке». Там он поделился любимой музыкой, в том числе танцевальной.

Профиль главы Сбера можно найти в строке поиска в приложении и на сайте «Звука». Там же можно подписаться на него и следить за обновлениями.