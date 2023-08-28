Москва, 28 августа, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Запрет на вывоз из России семян рапса продлён до 29 февраля 2024 года. Постановление правительства РФ опубликовано 28 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года включительно запрет на вывоз семян рапса из РФ», — говорится в постановлении.

При этом предусматривается несколько исключений. Ограничение не будет распространяться на вывоз рапса в страны ЕАЭС, а также в рамках международных межправительственных соглашений.

Кроме того, запрет не коснётся семян рапса, вывозимых для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства РФ. Запрет на вывоз семян рапса правительство РФ установило в марте 2023 года. Ограничение действовало до 31 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия черноморской зерновой инициативы. Причиной такого решения стало то, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не выполнили. В рамках соглашения Россия предоставляла безопасный морской коридор для сельскохозяйственных грузов — зерна и удобрений — c Украины.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны разрешили.