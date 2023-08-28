Москва, 28 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил новому главе Перми Эдуарду Соснину книгу об истории края и молот, «чтобы дурь из голов вышибать».

Пермская городская Дума Эдуард Соснин

Торжественная церемония вступления в должность нового главы Перми состоялась 28 августа в городском Дворце молодёжи. На инаугурации было оглашено решение депутатов гордумы от 22 августа 2023 года об избрании Соснина на пост мэра.

Новый руководитель города принёс присягу, ему вручили соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Махонин пожелал Соснину завершить все начатые предшественником проекты, сохранять созданные объекты, развивать промышленный потенциал города, обеспечивать комфортное проживание жителей. Также он подарил новому главе города книгу об истории Перми и Пермского края и молот (символ несгибаемости уральского характера).

«Он весит 16-18 килограммов. Помимо фитнеса, молот можно использовать, чтоб дурь чиновничью из голов вышибать. Пусть этот молот будет Вам помогать ковать будущее Перми и края. Успехов», — сказал губернатор, слова которого приводит РИА Новости.

Эдуарду Соснину 40 лет, он окончил местный филиал Высшей школы экономики, руководил лысьвенской компанией «Меркурий» (производство плечиков для одежды), в 2019 году стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России», с 2021 года возглавлял краевое министерство экономического развития и инвестиций.