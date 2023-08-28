Москва, 28 августа, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина ответила на оскорбление телеведущего Михаила Ширвиндта, назвавшего её «полоумной старухой».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Народная артистка РСФСР Валентина Талызина

«Он назвал меня полоумной старухой. Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Как его дедушка или отец. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского «Волки и овцы». Главную роль. И на спектакль невозможно достать билеты. У нас каждый спектакль — полный биток. Вот полоумная старуха. Как она устроилась!» — сказала Талызина в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

Ранее Ширвиндт заявил, что ему якобы жаль актрису и не жалко журналиста Вячеслава Манучарова, который «находит выживших из ума полоумных старух вроде Талызиной». Также с оскорбительными комментариями сын Александра Ширвиндта выступил в адрес Татьяны Васильевой и Ангелины Вовк.

Как сообщало ИА Регнум, Талызина в интервью YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что не считает актрисой свою коллегу по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Лию Ахеджакову. По её словам, Ахеджакова в этом фильме очень понравилась кинорежиссёру Эльдару Рязанову, она быстро «прилипла» к нему и стала другом, вхожим в семью.

Талызина припомнила, что у неё с Ахеджаковой не заладились отношения ещё со времен обучения в ГИТИСе, когда они были практически соседями в общежитии. Артистка также поддержала СВО и народ России.