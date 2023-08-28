Москва, 28 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Система заключения соглашений и установления правил на местном уровне между муниципалитетами и операторами сервисов аренды электросамокатов может показать свою эффективность и снизить напряжение вокруг историй с авариями электросамокатчиков, тем более что примеры уже есть. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») решил внести законопроект, позволяющий запрещать использование электросамокатов или ограничение их скорости в муниципалитетах с согласия жителей. Причём речь идёт о прокатных самокатах. По его словам, такой законопроект призван создать баланс между комфортом и безопасностью с учётом непосредственного мнения граждан. Так органы местного самоуправления смогут ограничивать скорость использования средств индивидуальной мобильности, а также устанавливать запрет на их использование при одобрении такого решения на местном референдуме.

Ксения Эрдман согласилась, что принятие законопроекта пошло бы на пользу общественности, тем более что успешные примеры индивидуальных правил ограничения использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) уже есть.

«Есть ряд муниципалитетов, которые сами инициируют какие-то внутренние подзаконные акты и соглашения с операторами, где более узко описываются или регулируются какие-то моменты их работы, например, зоны парковки или ограничения скорости. Например, в Санкт-Петербурге разрешается скорость даже ниже, чем зафиксирована в ГОСТе. Не вижу недостатков в этой системе», — отметила Эрдман.

Эксперт поделилась, что как правило первым импульсом в отношении электросамокатов появляется желание всё запретить, без попытки создать комфортные условия, инфраструктуру и разрешить проблему. По мнению Эрдман, это несовременный и неэффективный путь. К тому же, как заверила эксперт, сейчас операторы сервисов аренды электросамокатов пытаются сделать свои устройства максимально безопасными. Так с организационной стороны они устанавливают условия, при которых дети не могут воспользоваться СИМом, а с технической — оснащают необходимыми тормозными и сигнальными приспособлениями.

«Здесь нужно экологично решать проблему, например, создавать дополнительную инфрструктуру для СИМов, а не закрывать целые города. Даже в Минтрансе выступали в поддержку операторов кикшеринга. Ну а если кому-то мешает их нахождение в определённом районе, то это же можно решить», — отметила Эрдман.

Так, например, как рассказала эксперт, недавно жители района Патриарших прудов в Москве обратились к операторам кикшеринговой компании с просьбой убрать стоянку электросамокатов из их сквера. Операторы пошли на встречу, чтобы не досаждать жителям.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в Париже станет недоступна услуга по прокату электросамокатов. С улиц города уберут 15 тысяч таких средств передвижения. Французская столица станет первым городом в Европе, где ввели соответствующий запрет. Такое решение власти приняли по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов, проведённого в апреле.

Как сообщало ИА Регнум, в России предложили начать штрафовать на 5 тыс. рублей за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности и на 10 тыс. рублей ― за вождение этих СИМ в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Артём Шейкин. Он намерен внести его на рассмотрение в Госдуму осенью.

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин считает, что, если в России примут закон о штрафах, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, в итоге такая норма окажется нежизнеспособной.