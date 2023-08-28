Хургада, Египет, 28 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Атташе российского генерального консульства в Хургаде Алексей Жиляев подтвердил информацию о пропавшей во время дайвинга в Красном море россиянке.

Иван Шилов ИА Регнум

«Двадцать пятого августа проживающая в Санкт-Петербурге гражданка России пропала без вести во время совместного с мужем глубоководного погружения, которое происходило в Красном море вблизи города Хургада», — сказал Жиляев РИА Новости.

Он отметил, что пара ныряла на глубину приблизительно 122 метра. По его словам, оба россиянина потеряли сознание под водой. Муж пропавшей пришёл в себя и поднялся на поверхность, однако супруги рядом уже не было.

«По словам генпрокурора Хургады, с которым генконсульство находится в постоянном контакте, местные спасательные службы продолжают поиски, однако результатов пока нет», — подчеркнул Жиляев.

Он добавил, что генконсульство РФ направило официальную ноту в МИД Египта с просьбой прояснить ситуацию и подтвердить официальными документами пропажу гражданки России.

Как передавало ИА Регнум, о пропаже россиянки в Египте стало известно 28 августа. Многодетная мать из Санкт-Петербурга вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения.

По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

Сообщается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.