Будапешт, 28 августа, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом 28 августа она рассказала в интервью изданию Index.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров», — заявила Новак.

Она добавила, что это мнение она высказывала главе киевского режима как публично, так и в ходе очной встречи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал разговоры западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавой позицией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что запустить переговоры об урегулировании украинского конфликта мешают неограниченные поставки оружия Киеву и нереалистичные требования к России.