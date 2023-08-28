Берлин, 28 августа, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Вооружённым силам Германии не хватает солдат, в стране есть существенные проблемы с набором новобранцев, передаёт 28 августа газета Bild.

Christoph Schmidt/dpa/globallookpress

На перевооружение армии, в том числе на закупку новой техники, выделены значительные средства, но резервисты, которые хотят попасть в армию, должны преодолевать многочисленные бюрократические препоны, сказано в публикации.

Вместе с тем авторы отметили, что, по мнению целого ряда немецких политиков, служба в рядах Вооружённых сил Германии утратила свою привлекательность для граждан.

Как сообщало ИА Регнум ранее, с начала специальной военной операции России на Украине количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести в армии Германии увеличилось в пять раз. Многие отказники по соображениям совести оправдывают свои заявления событиями на Украине и их возможной эскалацией: идя в армию, они «не ожидали военного конфликта», отмечал журналист, политолог Грегор Шпицен.

Немецких солдат на Украине «нет и не будет», отмечал ранее в августе 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц. В одном из своих выступлений он заявил, что перед правительством страны стоит задача не допустить вовлечения Германии в конфликт на Украине. При принятии каждого решения о поставке того или иного вида вооружений ВСУ власти Германии отслеживали действия своих союзников и оценивали, не приведут ли такие поставки к прямому столкновению России и НАТО, отмечал также канцдер.