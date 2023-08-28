Москва, 28 августа, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Житель Люберецкого района Подмосковья, над чьим участком 28 августа был сбит украинский беспилотник, рассказал о произошедшем.

Кадр из видео «ИЗВЕСТИЯ»

«Сегодня в 4:21 утра над моим участком взорвался беспилотник, обломки полетели, часть имущества пострадала, но не сильно», — сообщил мужчина «Известиям». Он показал мелкие осколки сбитого аппарата, которые продырявили надувной батут на его участке.

По его словам, к 5 утра на место происшествия приехали специальные службы, которые нашли и собрали обломки БПЛА и опросили местных жителей. «У соседки в огороде нашли двигатель от беспилотника», — сказал мужчина.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин утром 28 августа сообщил, что в районе подмосковных Люберец силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник, летевший к Москве. В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника, уточнив, что попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена в 4:30 мск.

В этот же день, как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, на севере и западе полуострова были сбиты два украинских разведывательных БПЛА.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Брянской области украинской армией была предпринята попытка атаковать объекты на территории России с помощью двух беспилотных летательных аппаратов.