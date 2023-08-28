Атланта, США, 28 августа, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Заседание суда в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу официально зачитают обвинения и дадут возможность на них ответить, назначено на 6 сентября, говорится в документе, размещённом в базе данных суда по округу Фултон.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS Дональд Трамп

«Назначить первичную явку в суд на 09:30 (16:30 мск) 6 сентября», — говорится в тексте документа.

Явка остальных обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии также назначена на ту же дату.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа Трамп был взят в Джорджии под арест и практически сразу выпущен под залог в 200 тысяч долларов.

Всё происходившее в тюрьме Трамп назвал «пародией на правосудие» и попыткой вмешаться в выборы.

Сообщалось, что фотография экс-президента США, которая была сделана во время процедуры ареста в тюрьме округа Фултон, понравилась главе Белого дома Джозефу Байдену. «Красивый парень. Замечательный парень», — сказал Байден в ходе беседы с журналистами.

Тем временем сын Трампа после завершившейся процедуры ареста отца начал продажу мерча с изображениями его тюремной фотографии.