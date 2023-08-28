Ташкент, 28 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Москву, экстренно сел в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службе компании Uzbekistan airports.

«Экипаж лайнера принял решение произвести посадку самолёта в ближайшем аэропорту после того, как одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь», — сообщил представитель компании.

Посадка произошла в штатном режиме. Пассажира госпитализировали в местную больницу. Самолёт готовится к вылету в Москву.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 августа летевший из Москвы в Южно-Сахалинск самолёт авиакомпании «Аэрофлот» экстренно приземлился в Хабаровске из-за критического ухудшения состояния здоровья ребёнка, находящегося на борту. В соответствии с процедурами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа его родителей двигатели воздушного судна были выключены.

27 августа пассажира севшего в Волгограде авиарейса Москва — Минеральные Воды госпитализировали в тяжёлом состоянии. В аэропорту 54-летний мужчина был передан врачам скорой помощи. Самолёт продолжил следовать в пункт назначения.

В сентябре 2022 года самолёт, следовавший из Новокузнецка в Петербург, экстренно приземлился на запасной аэропорт в Омске. Причиной стало плохое самочувствие командира воздушного судна. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался. Следственный комитет начал проверку.