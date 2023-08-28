Москва, 28 августа, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Банк России зарегистрировал новую платёжную систему Kwikpay, которая специализируется на международных денежных переводах из России в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, а также некоторые государства Еврозоны, среди которых Австрия, Греция, Италия, Франция, Германия.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на реестр ЦБ, её оператором стало ООО «Трубная СИВ».

Согласно правилам платёжной системы, Kwikpay осуществляет переводы через своё приложение, которое доступно в Google Play и App Store, с карт «Мир», Visa и Mastercard.

Без открытия банковского счёта клиентам доступны переводы через приложение в рублях, долларах, евро, а также через рубли c зачислением в долларах/евро/ другой нацвалюте. Все остальные переводы доступны только в рублях. Комиссия составляет от 0-5% от суммы включительно.

В конце марта вышел отчёт ЦБ РФ, в котором говорилось, что в 2022 году выпустили 182,3 млн карт «Мир» — в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Эта платёжная система действует в восьми странах: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Куба, Вьетнам.

Как заявляла директор департамента национальной платёжной системы Центробанка РФ Алла Бакина, Банк России планирует в 2023 году расширить на пять-шесть стран список государств, в которых можно использовать карты платежной системы «Мир».

Тем временем 30 апреля газета The Economic Times распространила информацию о том, что Россия и Индия собираются изучить возможность приёма карт национальных платёжных систем «Мир» и RuPay.