Бахчисарай, Крым, 28 августа, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Вандала, который осквернил в Бахчисарае памятник героям российской военной спецоперации, задержали полицейские. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила 28 августа пресс-служба МВД по Республике Крым.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась видеозапись об осквернении монумента героям ВС России — участникам спецоперации. После изучения ролика правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 23-летний молодой человек.

«Задержанный свою вину признал и написал явку с повинной», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на три года.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае выясняют обстоятельства, при которых была разгромлена могила участника специальной военной операции. Сестра погибшего бойца сняла видео с осквернённой могилой и разбросанными венками. Полиция опрашивает возможных свидетелей происшествия.