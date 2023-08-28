Москва, 28 августа, 2023, 18:07 — ИА Регнум. В настоящее время больше всего шансов на вступление в Европейский союз есть у Молдавии и Албании, в то время как перспективы Украины весьма туманны, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 28 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что к 2030 году ЕС должен быть готов к вступлению в него новых государств.

По словам Прикладовой, заявление главы Евросовета о подготовке к расширению Европейского союза можно считать ответом на грядущее пополнение БРИКС.

«На первый взгляд, значимость этих инициатив несоразмерна и говорит не в пользу Евросоюза, если сравнить экономический и политический вес государств, готовых присоединиться к каждому из объединений, — сказала Прикладова. — Но для России это риск резкого ухудшения внешнеэкономических связей в Европе. В первую очередь возможная потеря Сербии в качестве независимого европейского партнёра».

Отсюда и основная выгода для ЕС, чьи приоритеты лежат в геополитической плоскости, а экономические уходят на второй план. Поэтому Евросовет не станет задаваться вопросами, закончена ли экономическая интеграция всех стран-членов, готовы ли к присоединению экономики потенциальных участников.

Иными словами, экономическая выгода, которую может извлечь Европейский союз из предстоящего расширения, весьма призрачна. Тем более что из-за малого размера экономик потенциальных стран-членов о расширении рынков сбыта говорить не приходится.

Что касается возможного доступа к дешёвым трудовым ресурсам, то не следует забывать, что рынок рабочей силы Евросоюза достаточно открыт с точки зрения миграции, в том числе из третьих стран.

«Среди потенциальных новых членов ЕС в первую очередь стоит отметить Молдавию и Албанию, которые более лояльны и обладают большим экономическим потенциалом, — сказал Прикладова. — Перспективы Украины весьма туманны, поскольку неизвестно, в каком состоянии страна выйдет из военного конфликта. И, конечно, большой вопрос по Сербии, которая является наиболее лакомым кусочком для Евросоюза как с политической, так и с экономической точки зрения».

Кроме того, есть мнение, что ещё одной причиной для расширения ЕС могут стать экономические проблемы этого объединения. Так думает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Она напомнила, что за последний год экономика ЕС сильно пошатнулась: невозможность использования дешевых природных ресурсов из России, а также российского рынка для продажи европейских товаров заметно снизили экономические темпы развития всей Европы.

Более того, США смогли использовать данную ситуацию для привлечения человеческих и промышленных ресурсов Европы в свою экономику. Прежде всего это касается ресурсов Германии, которая на протяжении многих лет была основным локомотивом всего ЕС.

По мнению Новиковой, если в ближайшее время Германия не сможет восполнить потерянные рынки, то, скорее всего, Европу ожидает участь регионов с минимальным экономическим развитием.

«Именно по этой причине Европа намерена приступить к дополнительному расширению союза за счёт территорий Молдавии и Украины, что добавит в общую европейскую экономику новые рынки сбыта продукции. Другой вопрос, что технологически данные рынки не смогут улучшить потенциал экономики Европы», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шарля Мишеля, ЕС должен поставить перед собой чёткую цель и быть готовым к тому, чтобы принять новых членов уже в 2030 году. Глава Евросовета подчеркнул, что Брюсселю следует рассматривать расширение Европейского союза как одну из главных задач.

Также, если верить Мишелю, на следующем саммите ЕС, который состоится в октябре 2023 года, будет дискутироваться вопрос о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Кроме того, может зайти разговор о Боснии и Герцеговине, а также Грузии.

Заявка на вступлении Украины в ЕС была отправлена ещё в конце зимы 2022 года. Её получили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду заявила, что уже к 2030 году Молдавия вместе с Приднестровьем может войти в состав Евросоюза.