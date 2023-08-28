Москва, 28 августа, 2023, 17:23 — ИА Регнум. В Москве двое мужчин избили молодого человека, катавшегося на электросамокате, и выбросили его транспорт в Москву-реку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 27 августа. 23-летний молодой человек на электросамокате ехал по Большому Устьинскому мосту, не справился с управлением и налетел на девушку.

Шедшие в компании девушки двое мужчин избили юношу, а затем выбросили в реку и самокат, и телефон.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители уже начали проверку по данному факту.

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В России за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в июле в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

Электросамокаты всё ещё не отнесены к числу транспортных средств, поэтому правила дорожного движения на них не распространяются, и пока это не изменится, водители данных средств индивидуальной мобильности будут продолжать уходить от ответственности, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, отметил ранее в беседе с ИА Регнум адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.