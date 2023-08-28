Киев, 28 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Полковник Службы безопасности Украины, заместитель начальника управления спецсвязи Дмитрий Бакаев покончил жизнь самоубийством в собственном кабинете, передаёт «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Происшествие случилось 25 августа», — цитирует издание своего собеседника.

Рядом с телом была найдена предсмертная записка — рапорт, адресованный главе СБУ Василию Малюку. В своей смерти Бакаев попросил винить руководство службы, которое, по его словам, относилось к нему предвзято и своими действиями постоянное унижало его честь и достоинство.

Мотивы самоубийства устанавливаются, допрошены несколько сотрудников службы, сказано также в публикации.

В 2014–2022 годах украинские СМИ сообщали о серии самоубийств участников так называемой «АТО» — карательной операции Киева против Донбасса.

В частности, в марте 2020 года в подъезде одного из жилых домов Житомира было обнаружено тело бывшего военного и волонтера «АТО». По предварительной информации, причиной смерти мужчины 1973 года рождения стало самоубийство. Помимо своей деятельности в «АТО», погибший также был предпринимателем.

В январе 2020 года сообщалось о самоубийстве в Тернопольской области участника «АТО» Николая Муравского. У погибшего остались жена и дети. В 2017 году он вступил в батальон «Украинской Добровольческой Армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провёл в зоне «АТО» около двух лет.