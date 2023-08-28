Москва, 28 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в День знаний, 1 сентября, ожидается аномальное повышение температуры до 28 градусов. Об этом 28 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ночью прогнозируется от +10 до +15 градусов, а днём по Москве и области будет от +23 до +28 градусов», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он добавил, что утром во время школьных линеек будет от +16 до +18 градусов и без осадков. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди, но это фрагментарное явление.

По его словам, это аномальная погода, практически июльская, температура выше нормы будет на пять-шесть градусов.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето продлится в Москве ещё две недели. По его словам, после прохождения холодного фронта 2 сентября произойдёт сброс аномального тепла, но до вполне комфортных значений. Он уточнил, что 20-градусное тепло продержится в Москве практически всю первую декаду сентября, а в целом сентябрь ожидается на два градуса теплее климатической нормы.