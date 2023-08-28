Варшава, 28 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Главы МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии немедленно выдворить бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории. Об этом 28 августа заявил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления «Группой Вагнер» территории Белоруссии», — подчеркнул глава министерства.

По его словам, главы МВД также потребовали немедленно оставить приграничную территорию нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы. Каминьский пояснил, что на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией происходит эскалация ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше в последнее время начали заявлять об угрозах, которые якобы исходят от Белоруссии, а также перебрасывать дополнительные силы к границе с этой республикой. 1 августа польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта нарушили польскую воздушную границу. Минск назвал эти обвинения надуманными.

После этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что на территорию страны из Белоруссии пытались проникнуть бойцы ЧВК «Вагнер». При этом он не представил доказательств и не рассказал подробностей. 10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак информировал, что к границе с Белоруссией отправят 10 тыс. солдат. Это решение раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал действия Варшавы безумием, так как это может спровоцировать третью мировую войну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь отмечал, что находящиеся в стране бойцы «Вагнера» бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии, как отметил глава государства, не существует.