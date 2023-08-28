Москва, 28 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Западные страны насаждают Молдавии курс на «румынизацию» и заставляют Кишинёв разорваться отношения с Москвой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Антироссийская составляющая в политике нынешнего руководства Молдавии — неотъемлемая часть определенного его западными спонсорами курса на насильственную румынизацию страны», — сказал он в интервью «Российской газете».

У администрации президента Молдавии Майи Санду цель одна — выполнить любой ценой порученную ей задачу разорвать отношения с Москвой и выйти из интеграционных процессов, продвигаемых Россией, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Молдавия приближается к тому, чтобы стать пособником Украины. Она указала, что коллективный Запад активно затаскивает республику в украинский конфликт и «присматривает её на роль второй Украины».

Также дипломат заявила, что из Молдавии могут сделать полигон для конфронтации с Россией. Она напомнила о намерениях представителей Североатлантического альянса углубить сотрудничество со страной и отметила, что это может привести к тому, что постепенно всё постсоветское пространство превратится в испытателей НАТО для геополитической конфронтации.