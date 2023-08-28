* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Таллин, 28 августа, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Запланированный на 15 сентября в Таллине концерт юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отменён. Об этом 28 августа сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти выступление.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Выступление Максима Галкина, запланированное на 15 сентября 2023 года в Таллине, отменяется», — говорится в сообщении.

Причина отмены концерта не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин оспорил статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении его иска.

Кроме того, общественники заподозрили Галкина в спонсировании ВСУ из-за организации его выступлений в Турции украинскими менеджерами. Движение «Зов Народа» потребовало проверить его. Предположительно, менеджеры, которых юморист назвал замечательными ребятами с Украины, могли направить часть полученных с концерта средств на поддержку ВСУ. Соответствующее обращение направили директору ФСБ России Александру Бортникову.