Москва, 28 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук во второй раз подряд (впервые — в 2021 году) возглавила составленный Forbes рейтинг богатейших женщин России, её капитал по состоянию на 2023 год был оценен изданием в 7 млрд долларов.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство «РИА Новости» Татьяна Бакальчук

В первую тройку рейтинга также вошли Татьяна Литвиненко, получившая от мужа Владимира Литвиненко 20,6% акций «Фосагро» (её капитал оценен в 2,8 млрд долларов) и Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча, которая владеет частью акций холдинга USM (2,5 млрд долларов).

Кроме того, в первую десятку рейтинга были включены жена Алексея Мордашова Марина (акции Nordgold), Лидия Михайлова и её сыновья (акции группы «Черкизово»), президент Inteco Management Елена Батурина, дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона Виктория, жена основателя «Фосагро» Андрея Гурьева Евгения, дочь совладельца «Лукойла» Леонида Федуна Екатерина, вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила.

Всего в рейтинг включены 20 человек.

«Совокупное состояние участниц списка увеличилось, пусть и незначительно, и снова достигло рекордной цифры — 25,7 млрд долларов (результат 2021 года — 25,3 млрд долларов). (…) В нём (рейтинге — Прим. ред.) семь участниц с оценкой капитала выше 1 млрд долларов, а до этого было не более трёх женщин-миллиардеров», — сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, по данным «Индекса миллиардеров», опубликованного агентством Bloobberg в июле 2023 года, совокупное состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года на 16,5 млрд долларов.

В апреле 2023 года основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Годом ранее Мельниченко занимал девятое место. На второй и третей строчках в рейтинга 2023 года расположились крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин и владелец НЛМК Владимир Лисин.

В июле 2023 года американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг пятисот богатейших людей на планете по версии Bloomberg. Состояние Маска было оценено в 234 млрд долларов. За первое полугодие 2023 года оно увеличилось на 96,6 млрд долларов.