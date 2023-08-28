В Совбезе России прокомментировали западные санкции против Москвы и Минска
Замсекретаря Совбеза РФ: западные санкции укрепили отношения России и Белоруссии
Москва, 28 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Санкции западных стран достигли обратного эффекта, они ещё больше укрепили отношения России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».
Шевцов отметил, что страны Запада ещё до начала спецоперации нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, они в открытую спонсировали белорусских «змагаров», готовили боевиков.
По сути, из Белоруссии они намеревались сделать вторую Украину, ещё одну «анти-Россию», уточнил он.
Отмечается, что Шевцов также констатировал, что западные санкции достигли обратного эффекта и ещё больше укрепили отношения России и Белоруссии.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в направлении Минска.
Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко. Рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%, в России прогноз по росту ВВП чуть ниже. Все основные показатели, подчеркнул Путин, дают основание полагать, что этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно. По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно».