Москва, 28 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Санкции западных стран достигли обратного эффекта, они ещё больше укрепили отношения России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

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Шевцов отметил, что страны Запада ещё до начала спецоперации нарастили военно-политическое и экономическое давление на Минск, они в открытую спонсировали белорусских «змагаров», готовили боевиков.

По сути, из Белоруссии они намеревались сделать вторую Украину, ещё одну «анти-Россию», уточнил он.

Отмечается, что Шевцов также констатировал, что западные санкции достигли обратного эффекта и ещё больше укрепили отношения России и Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в направлении Минска.

Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил 23 июля Путин на встрече с Лукашенко. Рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%, в России прогноз по росту ВВП чуть ниже. Все основные показатели, подчеркнул Путин, дают основание полагать, что этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно. По словам Лукашенко, у обеих стран для экономического роста «мозгов хватает, ресурсов достаточно».