Салехард, 28 августа, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подвел итоги пятой традиционной ежегодной поездки по региону «Честный маршрут». В шести городах Ямала Дмитрий Артюхов провел 17 встреч с северянами. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО, только в Новом Уренгое, например, на встречу с главой региона пришло 1800 жителей. Ямальцы принимали участие во встречах с губернатором не только очно, но и дистанционно.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями округа

По словам Дмитрия Артюхова, особенностью поездки этого года стали встречи с участниками специальной военной операции и их семьями. «Встречи прямые, откровенные, во многом непростые, но очень нужные, — отметил он и добавил, что по итогам общения было принято несколько принципиально важных решений.

На Ямале ввели выплату для героев спецоперации, удостоенных государственных наград. Она составит миллион рублей и будет применяться как региональная альтернатива земельным участкам. Эта мера, по словам губернатора Ямала, поможет тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не планирует строить дом. Средства можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья или другого земельного участка.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Ямальцы принимали участие во встречах с губернатором не только очно, но и дистанционно

Профильные ведомства, отметил Дмитрий Артюхов, уже начали компенсировать стоимость проезда военнослужащим в отпуск на Ямал и обратно. «Вернем средства за билеты, купленные с 1 января 2023 года, — пообещал он. — Возместим расходы и за перевес багажа. Подать документы можно на сайте соцзащиты округа».

В Губкинском удалось достигнуть договоренности относительно распространения ямальского реабилитационного сертификата на всех участников специальной военной операции. «Поддержали просьбу, прозвучавшую на встрече, — распространим наш реабилитационный сертификат на бойцов ЧВК. На Ямале мы не делим защитников на категории. Они все — наши герои, — подчеркнул глава региона.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа В Новом Уренгое на встречу с главой региона пришло 1800 жителей

Важное решение было принято и в Новом Уренгое. Теперь для всех ямальцев, которые принимают участие в СВО, не будет требоваться удостоверение ветеранов боевых действий для получения региональных мер поддержки. Дмитрий Артюхов уверен — от бюрократии нужно избавляться.

Особое внимание в ходе «Честного маршрута» губернатор Ямала уделил строительству, ремонту дорог и социальных объектов. Всего он посетил более 100 локаций. В Муравленко Дмитрий Артюхов запустил КОЦ «Сибирь», в Губкинском — инновационную школу «Высотка».