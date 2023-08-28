Глава Ямала рассказал о «Честном маршруте» и мерах поддержки бойцов СВО
Салехард, 28 августа, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подвел итоги пятой традиционной ежегодной поездки по региону «Честный маршрут». В шести городах Ямала Дмитрий Артюхов провел 17 встреч с северянами. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого АО, только в Новом Уренгое, например, на встречу с главой региона пришло 1800 жителей. Ямальцы принимали участие во встречах с губернатором не только очно, но и дистанционно.
По словам Дмитрия Артюхова, особенностью поездки этого года стали встречи с участниками специальной военной операции и их семьями. «Встречи прямые, откровенные, во многом непростые, но очень нужные, — отметил он и добавил, что по итогам общения было принято несколько принципиально важных решений.
На Ямале ввели выплату для героев спецоперации, удостоенных государственных наград. Она составит миллион рублей и будет применяться как региональная альтернатива земельным участкам. Эта мера, по словам губернатора Ямала, поможет тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но не планирует строить дом. Средства можно направить на погашение ипотеки, покупку жилья или другого земельного участка.
Профильные ведомства, отметил Дмитрий Артюхов, уже начали компенсировать стоимость проезда военнослужащим в отпуск на Ямал и обратно. «Вернем средства за билеты, купленные с 1 января 2023 года, — пообещал он. — Возместим расходы и за перевес багажа. Подать документы можно на сайте соцзащиты округа».
В Губкинском удалось достигнуть договоренности относительно распространения ямальского реабилитационного сертификата на всех участников специальной военной операции. «Поддержали просьбу, прозвучавшую на встрече, — распространим наш реабилитационный сертификат на бойцов ЧВК. На Ямале мы не делим защитников на категории. Они все — наши герои, — подчеркнул глава региона.
Важное решение было принято и в Новом Уренгое. Теперь для всех ямальцев, которые принимают участие в СВО, не будет требоваться удостоверение ветеранов боевых действий для получения региональных мер поддержки. Дмитрий Артюхов уверен — от бюрократии нужно избавляться.
Особое внимание в ходе «Честного маршрута» губернатор Ямала уделил строительству, ремонту дорог и социальных объектов. Всего он посетил более 100 локаций. В Муравленко Дмитрий Артюхов запустил КОЦ «Сибирь», в Губкинском — инновационную школу «Высотка».